Тимчасовий захист для біженців у Польщі: які зміни чекають на українців

У Польщі тимчасовий захист українських біженців можуть продовжити лише до 30 червня 2024 року. Українці, які планують і надалі залишатися в країні, стали активніше подавати документи на оформлення посвідок на проживання.

Про це розповіли у міграційній платформі EWL, передає РБК-Україна.

Зміна тимчасового захисту для українців

Директор міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик розповів, що така можливість для громадян України зі статусом PESEL UKR є від 1 квітня 2023 року, якщо вони мають роботу, бізнес в Польщі або є висококваліфікованими працівниками.

"Більшість українських біженців та трудових мігрантів наразі підписують трудові договори на рік-два. Йдеться про тих, хто ухвалив рішення залишитися в Польщі на довше. Вони зараз користуються тимчасовим захистом, але згодом теж можуть подати документи на карту побиту", – каже він.

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Попри це, українці можуть також виїхати в іншу країну ЄС. Йдеться про тих, які мають підстави для легального перебування і отримання карти побиту (на основі роботи, возз'єднання з родиною чи з інших причин) залишаться в Польщі, вважає директор міжнародної рекрутації EWL.

"Питання залишатися чи виїжджати може постати перед українськими біженцями, які не мають роботи у Польщі або можливості працювати (жінки з дітьми чи вразливі категорії), але ймовірно, для них буде продовжено тимчасовий захист. Варто дочекатися ухвалення законопроекту і зрозуміти, які саме зміни він впровадить", – зауважує Марцін Колодзейчик.

Українські біженці за кордоном - що відомо

Раніше ми повідомляли, що у Польщі планують продовжити термін легального перебування біженців з України до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, лише 25,2% біженців з України працюють, зокрема, у Німеччині. У Данії 78% українців уже знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі — 65%, у Швеції та Великій Британії — 56%, у Нідерландах — 50%. Тим часом у Німеччині українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, а діти — від 357 до 471 євро залежно від віку.

Водночас за останніми опитуваннями ООН, від 60-80% біженців з України хочуть повернутися додому.

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