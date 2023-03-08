Тимчасовий захист українців в ЄС: Єврокомісія готова подовжити термін

Європейська комісія планує у разі потреби ініціювати подовження терміну надання тимчасового захисту українцям до 2025 року, які виїхали через повномасштабну війну Росії.

Про це повідомила пресслужба ЄК.

"Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист уже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження, якщо це буде необхідно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосовуватиметься підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять громадянам України отримати доступ до прав після закінчення максимального терміну тимчасового захисту.

Від 4 березня 2022 року близько 4 мільйонів українців отримали негайний захист у ЄС.

Нагадаємо, влада Кіпру подовжила громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом до 4 березня 2024 року.

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