The Times розповіло про переговори Кемерона і Трампа щодо України: Сунаку довелося виправдовуватися

Джерело видання стверджує, що Кемерон і Трамп обговорювали укладення угоди щодо України у січні 2025 року, коли Трамп може стати президентом.

Видання The Times повідомило, що глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон та кандидат на пост президента США Дональд Трамп провели закриті переговори щодо України.

Видання із посиланням власні джерела стверджує, що очільник Кемерон розповів Трампу, що нова допомога допоможе Україні утримати лінію фронту і надасть "найкращі можливі умови" для укладення угоди з РФ у січні 2025 року. Саме тоді Трамп, як він вважає, стане президентом.

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"Які найкращі умови, за яких ви, як президент (США. – ред.), зможете укласти угоду в січні (2025 року, тобто після ймовірної перемоги на виборах. – ред.)? Це коли обидві сторони утримують свої позиції і платять за це ціну", – цитує Кемерона The Times.

Ця стаття змусила виправдовуватися прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, адже сказане Кемероном є далеким від офіційної лінії Лондона. У коментарі Politico Сунак запевнив, що позиція Британії щодо війни в Україні не змінилася.

Він сказав, що не бачив цієї статті, але наголосив, що "Путін повинен зазнати поразки".

"Надзвичайно важливо, як ніколи в цьому конфлікті, щоб Путін отримав дуже чітке повідомлення про те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Інвестиції в безпеку України – це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що в разі успіху Путіна вони будуть наступними – з усіма наслідками, які це принесе", – каже британський прем'єр.

Раніше голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї президента Франції Емманюеля Макрона відправити війська західних країн до України в разі прориву фронту.

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