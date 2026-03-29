Тінь Орбана над Будапештом: чому навіть перемога опозиції не допоможе Україні негайно

Експерт пояснив, чому зміна влади в Угорщині одразу не змінить курс Будапешта щодо Києва.

Дмитро Гулійчук
Як люди Орбана планують блокувати допомогу Україні після виборів / © Associated Press

Навіть якщо опозиція виграє вибори в Угорщині, це не відразу змінить ставлення Будапешта до України.

Таку думку висловив політолог-міжнародник Іван Лозовий, передає «Київ 24».

За його словами, опозиційна до Орбана партія «Тиса» має шанси на успіх, але їм потрібно отримати конституційну більшість — 2/3 місць у новому парламенті. Інакше нова влада ризикує опинитися в оточенні лояльних до чинного прем’єра кадрів, які він призначив за останні приблизо 15 років.

«Нова влада буде знаходитися фактично серед чужих. Люди Орбана всюди — на всіх інстанціях», — зазначив Лозовий.

Експерт не виключає, що навіть після поразки Орбан і його партія «Фідес» на всіх рівнях зможуть блокувати рішення нового уряду і дискредитиувати нову владу, щоб її повалити.

Нагадаємо, що угорська правоцентристська партія «Тиса» випереджає правлячу партію прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» напередодні виборів 12 квітня, показують дані соціологів.

