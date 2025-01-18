"Тіньовий президент США": Маску готують кабінет біля Трампа, як це вплине на Україну

До інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа залишаються лічені години. Вже 20 січня Дональд Трамп офіційно зайде до Білого дому як новий очільник Америки. З того часу як він переміг на президентських виборах, від нього буквально ні на крок не відходить найбагатша людина світу Ілон Маск. Він вже орендує котедж на території резиденції Трампа та бере активну участь у формуванні його офісу. Чому Ілон Маск став правою рукою Трампа та як це вплине на Україну.

Про це в ексклюзиві TSN.UA розповіла Людмила Труфин.

До інавгурації новообраного президента США залишаються лічені години. Вже 20 січня Дональд Трамп офіційно зайде до Білого дому як новий очільник Америки. З того часу як він переміг на президентських виборах від нього буквально ні на крок не відходить найбагатша людина світу Ілон Маск. Він вже орендує котедж на території резиденції Трампа та бере активну участь у формуванні його офісу. Чому Ілон Маск став правою рукою Трампа та як це вплине на Україну – розповім за мить. З вами новини тсн юей і я. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин.

Маск і Департамент ефективності уряду

Це, напевно, одне з найобговорюваніших на сьогодні питань. За інформацією The New York Times, Маск користуватиметься офісними приміщеннями просто біля Білого дому. Там розміститься Департамент ефективності уряду, який очолять Ілон Маск і Вівек Рамасвамі – американський підприємець індійського походження та власник біофармацевтичної кампанії. Попри назву, Департамент ефективності уряду не буде урядовою структурою, а отже, не фінансуватиметься з американського федерального бюджету. Це є така собі популістська ініціатива, бо під час передвиборчої кампанії Трампа Маск обіцяв скоротити до 2 трлн доларів усі бюджетні видатки США. Цим і має опікуватися новоспечений департамент. Щоправда, днями Маск припустив, що навряд чи 2 трлн доларів – це підйомна мета.

Таємні зв’язки Маска з росіянами

Ілон Маск – найбагатша людина світу зі статками 400 млрд доларів, власник і засновник семи компаній, враховуючи SpaceX, Tesla і соцмережу Х – народився в Південній Африці. Вже в 17 років він переїхав до Канади, а потім і до США. SpaceX Маск заснував 2002 року (вона стала його третьою компанією після PayPal і ще однієї, яка виробляла програмне забезпечення), одразу після того, як росіяни відмовилися продати йому свої ракети. Це відома історія, про яку розповіли колишній заступник NASA Лорі Гарвер і співзасновник SpaceX Джим Кантрелл. Ілон Маск приїздив до Росії 2001 року, щоб купити російські ракети для свого майбутнього космічного проєкту. За їхніми словами, тоді Маску ледь не плюнули в обличчя, що й спонукало його заснувати SpaceX і позбавити NASA залежності від "Роскосмосу". Та й сам Маск підтверджував публічно, що тричі їздив до Росії, щоб купити ракети і згодом полетіти на Марс.

"І я можу вам сказати, що було доволі дивно туди їздити і казати російським ракетним військам, що я хочу купити дві ваші найбільші міжконтинентальні балістичні ракети, але вони можуть водночас залишити собі ядерну зброю… Вони подумали, що я божевільний. Але у мене були гроші"

Регулярні контакти Маска з Путіним

Ця історія мала місце чверть століття тому. Багато хто з оточення Маска говорив, що відтоді він був сповнений ворожості до росіян. Проте вже в жовтні 2024 року з’явилась інформація, що Ілон Маск підтримує регулярні контакти з Путіним. І це все тягнеться ще від кінця 2022 року, повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на американську розвідку. Частково це підтвердив прессекретар Путіна Пєсков. За його словами, Путін і Маск говорили лише раз, обговорюючи космос і технології майбутнього. Проте і це ще не все.

“Ілон Маск та очільник Кремля продовжували спілкуватися і протягом 2024 року, коли Маск почав брати під сумнів подальшу підтримку України з боку США та став активним прихильником й агітатором Трампа на виборах. А одного разу Путін навіть попросив Маска не розгортати Starlink на Тайвані. Ще раніше, в серпні 2024 року, американські ЗМІ повідомили, що за купівлею Маском колишнього Twitter стоять російські гроші.”

У грудні 2024 року The Wall Street Journal і The Guardian повідомили, що як очільник SpaceX, Ілон Маск не має доступу до секретної інформації найвищого рівня через вживання наркотиків і контакти з іноземними громадянами. Хоч сам Маск і спростував ці публікації в пресі, видання з посиланням на джерела повідомили, що Маск курив марихуану в громадських місцях і говорив, що має рецепт на психоделічний кетамін.

"2018 року він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку організував у Лос-Анджелесі. Наступного року він веселився під "чарівними" грибами на заході в Мексиці"

Втручання Маска в європейські вибори

Дійсно, якщо послухати ефіри та інтерв’ю Ілона Маска, складається враження, що він несповна розуму. Так, наприклад, під час прямого ефіру з лідеркою проросійської і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель 9 січня Маск заявив, що "будь-яка цивілізація, яка себе поважає, повинна мати принаймні дві планети".

"Я припускаю, що будуть випадки, коли майбутні марсіани дійсно прийдуть, допоможуть і врятують нас, коли виникне надзвичайна ситуація, так само, як Америка допомагала врятувати решту світу під час Першої та Другої світових війн і Холодної війни"

Його розмова з Аліс Вайдель – це не лише легітимізація проросійської партії трохи більше, ніж за місяць до дострокових виборів у ФРН, які відбудуться 23 лютого. До речі, зараз, за різними соцопитуваннями, ця партія – на другому місці з 21% підтримки. Ефір Маска з Вайдель став також апогеєм його публічної підтримки проросійської партії. Місяць тому на своїй сторінці в Х Ілон Маск почав підтримувати її, мовляв, "лише "Альтернатива для Німеччини" може врятувати Німеччину". А під час ефіру з Вайдель він сказав:

"Американський народ вимагає змін. Я рекомендую людям у Німеччині зробити те саме. Я справді наполегливо рекомендую людям голосувати за "Альтернативу для Німеччини"".

На знак протесту понад 60 німецьких університетів і дослідницьких організацій пішли з соцмережі Х. Міноборони та бундесвер тимчасово призупинили поширення контенту на своїх сторінках в Х, надавши перевагу WhatsApp. Сторінки німецьких урядових структур в Х ще працюють. Проте за словами речниці уряду Крістіане Гоффман, рішення щодо можливої відмови від Х обговорюється ледь не щодня. Адміністрація Бундестагу почала перевірку висловлювань Маска під час ефіру з Вайдель, чи не порушують вони німецький закон про політичні партії. А топові німецькі політики й посадовці публічно закликали Ілона Маска зустрітися з ними, щоб почути з перших вуст, які ж насправді наративи просуває "Альтернатива для Німеччини".

Втручання у вибори та поширення фейків

Як пише El Pais, для своїх відданих послідовників Ілон Маск є генієм і провидцем – таким собі сучасним Леонардо да Вінчі, як його назвав президент Аргентини Хав’єр Мілей. Дійсно, добре бути генієм і найбагатшою людиною в світі, коли у твоєму портфелі багато американських держзамовлень на сотні мільярдів доларів. Інші ж закидають йому втручання у вибори в інших країнах та поширення відвертих фейків і брехні. І це правда, адже на Х Маск має понад 212 млн підписників, що еквівалентно населенню Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Греції, разом узятих.

Нападки Маска на британський уряд

Іспанська преса зовсім не випадково пише про Ілона Маска. Річ у тому, що Amazon Kuiper, яка надає високошвидкісний інтернет через низькоорбітальні супутники і є безпосереднім конкурентом Starlink Маска, отримала урядовий дозвіл на роботу в Іспанії. Те ж саме стосується й уряду Кіра Стармера в Британії, проти якого Ілон Маск розпочав справжню хвилю хейту й дезінформації з метою його повалити. Маск навіть запустив голосування в Х щодо того, "чи мають США врятувати Британію від тиранічного уряду". Уряд Стармера готує нові правила регулювання діяльності криптовалют і штучного інтелекту в країні. Також він веде переговори з Amazon Kuiper про доступ до інтернету через низькоорбітальні супутники, який уже впроваджується в Іспанії. Підтверджень, що нападки Маска на британський уряд пов’язані з захистом його бізнес-інтересів, немає. Проте власник Х опублікував десятки дописів у соцмережі, критикуючи британську владу в небажанні розслідувати випадки насильства над дітьми. Ба більше, Маск особисто звинуватив Стармера в замовчуванні цих злочинів, коли той очолював Королівську прокуратуру.

Уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером дійсно відмовився від розслідування випадків насильства над дітьми в містах на півночі Англії. Проте аргументував це тим, що місцева поліція впорається з цим краще. Але Ілон Маск, перекрутивши і спотворивши інформацію, запустив справжню інформаційну кампанію проти британського уряду. Точно так само він діяв наприкінці грудня 2024 року, коли Конгрес США ухвалював чергову тимчасову бюджетну резолюцію, щоб уникнути "шатдауну" – зупинки фінансування всіх американських держустанов. Тоді Маск опублікував 92 дописи в Х. Наприклад, в одному з них він зазначав, що "цим законопроєктом ми фінансуємо лабораторії біозброї".

Що може посварити Трампа і Маска

Хвилю хейту проти бюджетної резолюції Маск припинив, коли домігся, щоб із тексту законопроєкту прибрали заборону на інвестиції в китайські компанії. Багато експертів прогнозують, що саме політика Адміністрації Трампа щодо Китаю стане тим поворотним моментом, який і посварить Маска з майбутнім кабінетом Трампа. Адже Китай є основним ринком для Tesla, яка володіє заводом у Шанхаї. А протидія Китаю є ключовим пріоритетом у зовнішньополітичній програмі Трампа.

На скандальній пресконференції в Мар-а-Лаго 7 січня, де Трамп озвучив територіальні претензії на Канаду, Гренландію та Панамський канал, обраний 47-й президент також сказав, що Маск "дуже розумний хлопець і робить дуже хорошу роботу", і не знає про його випади в бік європейських лідерів. А в грудні 2024 року, коли соцмережами прокотилася хвиля мемів про те, що насправді Трампом і США керує Маск, обраний 47-й американський президент спростував подібні закиди, підкресливши, що "Маск ніколи не стане президентом, бо не народився в цій країні". Проте незважаючи на заяви та виправдання Дональда Трампа, ніхто не знає, яким насправді буде вплив Ілона Маска на внутрішню і зовнішню політику США після інавгурації. Президент Франції Еммануель Макрон уже піддав публічній критиці дії Ілона Маска, назвавши спроби його втручання у внутрішні справи інших країн викликом 21 століття.

"Якби хтось сказав нам десять років тому, що власник однієї з найбільших світових соціальних мереж підтримуватиме новий реакційний інтернаціонал і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині, хто б міг собі це уявити?"

Щоправда, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яка 11 січня зустрілася з Трампом у його резиденції у Флориді, навпаки, заявила, що Маск не є "небезпечним для демократії".

"Справжнє втручання у вибори відбувається, коли багаті люди використовують ресурси для фінансування партій і асоціацій в усьому світі, щоб впливати на політику, як у випадку з Джорджем Соросом. Проблема в тому, що Маск багатий і впливовий? Чи в тому, що він не лівий?"

Хоча те, що зараз робить Ілон Маск – це якраз використання інформаційного ресурсу Х та інших платформ для просування конкретних проросійських і ультраправих партій в інших країнах, що є прямим іноземним втручанням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Ілон Маск став правою рукою Трампа та як це вплине на Україну

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