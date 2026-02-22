- Дата публікації
Тіньова війна Кремля: як колишній таксист із РФ став координатором диверсій у Європі — розслідування NYT
Росія розширює диверсії в Європі. Вона залучає представників кримінальні мережі та «посередників» замість кадрових шпигунів. У центр розслідування NYT потрапив колишній таксист із РФ.
Для тіньової війни в Європі Кремль вербує колишніх таксистів і криміналітет.
Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.
Із посиланням на матеріали і джерела у спецслужбах кількох європейських країн автори повідомляють, що росіяни розширюють кампанію диверсій проти європейських союзників України із залученням до операцій не кадрових розвідників, а представників кримінального середовища. Одним із ключових виконавців такої «тіньової війни» західні спецслужби називають 42-річного Олексія Колосовського — колишнього таксиста з півдня Росії.
Диверсії РФ по всій Європі
За даними західних чиновників, Колосовський координував мережу виконавців, причетних до серії підпалів і диверсій у Польщі, Литві, Німеччині та Великій Британії. Йдеться, зокрема, про підпал торговельного центру поблизу Варшави, де постраждали понад тисяча підприємств, пожежу в магазині IKEA у Вільнюсі, а також спробу закласти запалювальні пристрої на вантажних літаках у кількох країнах.
Слідчі вважають, що операції відбувалися під контролем російської військової розвідки ГРУ. При цьому сам Колосовський не є кадровим офіцером спецслужб. Його у цій схемі описують як «посередника» або «постачальника послуг», який організовує логістику, підбір виконавців і передавання обладнання.
Ставка на кримінал
За інформацією NYT, Колосовський має зв’язки з угрупованнями, пов’язаними з викраденням авто, хакерством і торгівлею підробленими документами. Його мережа діяла через Telegram, де вербували виконавців — серед них були й іноземці.
Європейські посадовці зазначають, що після масового вислання сотень російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві, Москві стало складніше діяти традиційними методами. Тому Кремль дедалі частіше покладається на кримінальні структури та осіб із подвійною лояльністю.
«Ми працюємо у просторі між миром і війною. Росія тестує нас у „сірій зоні“ методами, що не дотягують до формального акту війни», — заявила очільниця британської розвідки MI6 Блейз Метревелі.
Ескалація саботажу
За оцінками західних спецслужб, останні атаки свідчать про перехід Кремля до більш ризикованих і потенційно смертоносних методів. Зокрема, 2024 року запалювальний пристрій, закладений у вантажі DHL у Лейпцигу, міг вибухнути в повітрі, що призвело б до масштабної катастрофи.
Розслідування вказують на причетність підрозділів російської розвідки, відповідальних за диверсії за кордоном. Після початку повномасштабної війни проти України ці структури були посилені, а напрямок саботажу став одним із ключових у протистоянні з Заходом.
Тіньова війна триває
У Кремлі традиційно заперечують причетність до диверсій. Однак у Європі дедалі частіше говорять про системну кампанію дестабілізації, спрямовану на підрив підтримки України та розкол західної єдності.
Експерти зазначають, що використання кримінальних мереж дозволяє Росії зберігати формальну дистанцію від операцій і ускладнює юридичне доведення причетності держави.
Втім, на Заході визнають, що рівень агресивності таких операцій зростає, а «сіра зона» між війною та миром стає дедалі небезпечнішою для Європи.
Нагадаємо, навесні 2025 року у Німеччині було заарештовано трьох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та підготовці вибухових атак у межах гібридної кампанії, пов’язаної з російськими спецслужбами.
Раніше раніше у Польщі висунули звинувачення двом диверсантам у справі масштабної пожежі в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві. За даними слідства, за підпалом стояли російські спецслужби.