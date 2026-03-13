"Тіньовий флот" Путіна загрожує катастрофою у водах Великої Британії

Російський нафтовий танкер. Ілюстративне зображення

Російський «тіньовий флот» нафтових танкерів, які намагаються обійти західні санкції, може завдати катастрофічної шкоди довкіллю у водах Великої Британії.

Про це повідомляє британське видання Express з посиланням на експерта компанії морської розвідки.

Загрозу становлять небезпечно старі судна, які Росія використовує вже близько 20 років, для таємного продажу нафти для фінансування війни в Україні.

Повідомляється, що понад 90 таких танкерів проходили повз узбережжя Великої Британії за останні 12 місяців, загрожуючи катастрофічним. розливом нафти.

Головний спеціаліст з обробки даних компанії морської розвідки Pole Star Global Салім Хан попередив, що після 20 років експлуатації судна можуть постраждати від втоми металу, корозії корпусу та структурного руйнування.

«Російський тіньовий флот — це бомба уповільненої дії, що цокає. Питання не в тому, чи станеться катастрофічний розлив, а в тому, коли», — наголосив експерт.

Західні компанії не експлуатують танкери понад 15 років, а суднам з терміном експлуатації понад 25 років заборонено заходити до британських портів з міркувань безпеки.

Хоча майже всі танкери тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями Великої Британії та її союзників, судна під фальшивим прапором, пов’язані з таємними операціями, були поміченя біля британського узбережжя.

Деякі з них були ідентифіковані як такі, що мають вік до 27 років, а їх структурні пошкодження можуть призвести до витоку десятків тисяч тонн нафти.

За оцінками Pole Star Global, за останній рік через прибережні та міжнародні води Великої Британії було перевезено російської нафти на суму до 6,8 мільярда фунтів стерлінгів. Загалом Москва заробила минулого року близько 174 мільярдів фунтів стерлінгів на продажу викопного палива по всьому світу.

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході, яка призвела до здорожчання нафти, Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.