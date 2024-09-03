Тиса 2.0: українець намагався втекти з Великої Британії через Ла-Манш на байдарці

Він зібрався до Франції та благав не заарештовувати його.

Український біженець, який, як вважають, переховувався від британської поліції, намагався перетнути Ла-Манш до Франції на байдарці. Спробу втечі він здійснив у неділю, 1 вересня.

Про це повідомляє Telegraph.

Мігрант, ім'я якого поки що невідоме, був вперше помічений представником громадськості біля британського узбережжя, що призвело до безуспішних пошуків рятувальним катером Дувра в прибережних водах.

Лише коли він досяг середини Ла-Маншу, його підібрали члени екіпажу дослідницького судна Marshall Art, які помітили, як він несамовито веслував до їхнього судна.

До вечора неділі він був у Кале після того, як його зняли з судна, яке перебувало у французьких водах, коли його підняли на борт.

Інцидент був зафіксований на відеозаписах розмов між Marshall Art і французькою та британською береговою охороною, які намагалися з'ясувати його наміри.

Член екіпажу Marshall Art спочатку зв'язався з береговою охороною Дувра, щоб запитати, чи "відомо їм про байдарочників, які займаються чимось, що було заплановано".

"Ми щойно помітили каякера приблизно в 300-400 метрах від нашої корми. Ми досить далеко від берега і перебуваємо посередині [Ла-Маншу]. За такої погоди я не впевнений, що він має намір бути тут", - йдеться в повідомленні.

Представник берегової охорони Дувра відповів, що їм нічого невідомо про байдарочників, і запитав, чи є якісь ознаки лиха.

"Поки що ні, але він йде прямим курсом до нашого судна, тому я думаю, що він шукає допомоги", - відповів член екіпажу Marshall Art, зазначивши, що він "докладає чимало зусиль", щоб наблизитися до судна.

Піднявшись на борт, берегову охорону Дувра повідомили, що чоловік просить не заарештовувати його, додавши: "Я підозрюю, що він хоче відпочити і повернутися до свого каяка. Він не має чіткого уявлення про свій пункт призначення. Він запитував, як дістатися Франції. Він піднявся на борт, щоб відпочити і випити, але висловив побоювання, що ми можемо його заарештувати".

Згідно з джерелами, чоловік переховувався від поліції у Великій Британії – хоча було незрозуміло, в якому злочині його можуть підозрювати.

Нагадаємо, ЗМІ назвали вкрай ризикований маршрут для українських ухилянтів. Такий маршрут є смертельно небезпечним.

26 серпня у Тисі угорські прикордонники виявили ще одне тіло чоловіка. "Річка смерті" забрала 41-ше життя.

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