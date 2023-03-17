Тисячі французів протестували в Парижі на тлі рішення уряду щодо "пенсійної реформи"

Без сутичок між поліцейськими й мітингувальниками не обійшлося.

У четвер, 16 березня, на вулиці Парижу з протестами вийшли близько семи тисяч людей. Мітинг відбувся неподалік від парламенту через намір уряду ухвалити "пенсійну реформу" без голосування в парламенті.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Демонстрація була спонтанною, але доволі агресивною. Поліцейські намагалися розігнати протестувальників із використанням сльозогінного газу, а ті у відповідь жбурляли бруківкою. Мітингувальники палили фаєри та смітники, а також пошкодили один із елітних магазинів столиці, повідомляє Associated Press.

Французи знову протестували через пенсійну реформу

Французи знову протестували через пенсійну реформу

Нагадаємо, на минулому тижні палата парламенту проголосувала за суперечливу реформу, яка дозволяє збільшити пенсійний вік із 62 до 64 років. Але для її запровадження обидві палати парламенту мали підтримати остаточний проєкт.

Через те, що уряду так і не вдалося зібрати більшість перед голосуванням, прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн оголосила, що її уряд просуватиме реформу за допомогою спеціального положення конституції. Воно дозволяє ухвалити рішення без голосування парламентаріїв.