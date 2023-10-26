Тисячі гривень, доларів та євро: у Польщі оштрафували українця, який незаконно перевіз гроші у машині

У Польщі митники виявили незаконне провезення готівки на прикордонному пункті Медики. Українця, який перевозив тисячі гривень, євро та доларів, оштрафували.

Про це повідомляє Палата податкового адміністрування у Жешуві.

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У відомстві зазначається, що порушення вдалося виявити під час огляду автомобіля. Так, громадянин України перевіз майже 13 тисяч євро, 4,5 тисячі доларів та 405 тисяч гривень. Оскільки на кордоні не було задекларовано готівкові кошти, мандрівник отримав штраф – 12 000 злотих злотий.

"Людина, яка перевозить не менше 10 000 євро (або еквівалент цієї суми в інших валютах), при в'їзді або виїзді з Європейського Союзу зобов'язана повідомити про ці кошти письмово співробітникам митно-податкової служби або Прикордонної служби", – нагадали у податковому управлінні.

Нагадаємо, у Закарпатській області суд до іспитового терміну засудив громадянку Чехії, яка намагалась перевезти через кордон свого коханого.

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