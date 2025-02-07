Тисячі людей тікають з грецького Санторіні - острів трясе через серію землетрусів

Влада повідомляє, що готується до різних сценаріїв розвитку ситуації.

Два землетруси магнітудою 5,2 та 4,7 бала сталися біля грецького острова Санторіні в середу ввечері та о 7:50 ранку в четвер за місцевим часом. Через це понад 11 тисяч людей залишили острів.

Про це пише видання Reuters.

Влада попередила про високий ризик зсувів на деяких частинах острова. У регіоні закрили школи. Туди доправлено рятувальників. Місцевим мешканцям порадили уникати портів і скупчень у приміщеннях.

Фото: Associated Press

Велика кількість охочих поїхати змусила владу відкрити аварійні поромні маршрути

"Надзвичайний стан діятиме до 3 березня, щоб дати змогу реагувати на потреби населення та на наслідки сейсмічної активності", - повідомило Міністерство з кліматичних криз і цивільного захисту населення.

Довідка:

Острів Санторіні є частиною Грецької вулканічної дуги — ланцюга вулканічних островів, останній великий землетрус на острові стався влітку 1956 року.

Читайте також: