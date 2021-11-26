Тисячі людей у всьому світі вийшли на акції у Міжнародний день боротьби з насильством над жінками

Тисячі людей у всьому світі вийшли на акції у Міжнародний день боротьби з насильством над жінками

Кожна третя жінка старша за 15 років принаймні раз у житті зазнавала фізичного чи сексуального насильства.

Тисячі людей у всьому світі вийшли на вулиці у Міжнародний день боротьби з насильством над жінками.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 листопада.

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В Італії, де цьогоріч жертвами партнерів та близьких, стали 109 жінок, у червоний колір підсвітили Колізей. Також на ньому з'явилися імена жертв. У столиці Греції Афінах влаштували театралізоване дійство та акцію протесту.

За даними ООН, кожна третя жінка старша за 15 років принаймні раз у житті зазнавала фізичного чи сексуального насильства. Чи не найбурхливіші протести відбулися у країнах Південної Америки. Тисячі жінок у Мексиці, Венесуелі, Чилі та Аргентині вимагали безпеки.

У різних куточках світу тисячі людей вийшли на акції у Міжнародний день боротьби з насильством над жінками

У Туреччині, де цьогоріч жертвами стали 353 жінки, влада влітку відмовилася від Стамбульської конвенції щодо протидії насильству над жінками. Активістки вимагали від президента повернутися до міжнародного договору. Марш у Стамбулі завершився сутичками з поліцією - яка застосувала гумові кулі і сльозогінний газ.

Як повідомлялося, в Україні створили перший мобільний застосунок "White Ribbon Ukraine", який допомагає розпізнавати та протистояти домашньому насильству. Там є список необхідних контактів, за якими можна звернутися за необхідності. Наприклад, контакти юристів, психологів, волонтерів, які допомагатимуть жертвам домашнього насильства у кризові моменти.