Тисячі мітингувальників почали штурмувати резиденцію президента Казахстану в Алмати

ЗМІ пишуть про стрілянину і вибухи світлошумових гранат.

В Алмати мітингувальники намагаються прорватися на територію резиденції президента.

Про це повідомляє телеграм-канал Vласть.

Тисячі протестувальників продовжують прибувати до алматинської резиденції президента. Поряд із резиденцією, нібито, чути звуки стрілянини.

"Декілька тисяч людей намагаються зараз прорватися на територію Алматинської резиденції президента. Все навколо в диму, чути вибухи світлошумових гранат та постріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ. Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме Аліхан Смаїлов, перший заступник очільника уряду. Водночас інші високопосадовці "продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".

Раніше президент оголосив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан і запровадив комендантську годину від 23:00 до 07:00.

Три дні поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

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