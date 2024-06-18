Тисячі нових кладовищ по всій РФ: в Мережі показали великий цвинтар окупантів в Бєлгородській області (відео)

На кадрах видно, як невідомий чоловік йде цвинтарем та розповідає, що тут поховані загиблі на війні в Україні російські солдати.

В Мережі з’явилося відео з російського цвинтаря у Бєлгородській області. На кадрах видно величезну кількість нових могил окупаційної армії РФ.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

“Слід пам'ятати, що у всіх ультиматумів та хотілок одержимого дідуся-гебіста є цілком конкретна ціна. Ціна взяття Слов'янська, Краматорська, Херсона та Запоріжжя (за умови, що їх взагалі вдасться взяти) – це сотні та тисячі таких нових цвинтарів по всій Росії”, – прокоментував відео блогер та журналіст Денис Казанський.

В Бєлгородській області показали цвинтар з російськими військовими

На кадрах натомість видно, як невідомий чоловік йде цвинтарем та розповідає, що тут поховані загиблі на війні в Україні російські солдати. За його словами, там “лежать” як дорослі, так і молоді.

Нагадаємо, що Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія обіцяють відправити Україні 60 винищувачів F-16 ще до кінця літа.

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