Тисячі оголених чоловіків у храмі: як проходить щорічний фестиваль у Японії і що зміниться цього разу

Цьогоріч формат фестивалю зміниться.
Храм в Японії, який організовує знаменитий “Голий фестиваль”, вперше за свою 1250-річну історію дозволить жінкам взяти в ньому участь.
Про це пише The Independent.
Група місцевих жінок в Інадзаві, що в японській префектурі Айті, збирається приєднатися до щорічного фестивалю “Хадака Мацурі”, який проводиться в лютому в храмі Кономія.
Хоча жінки залишаться повністю одягненими і уникнуть традиційної жорстокої сутички майже голих чоловіків у набедрених пов'язках, вони візьмуть участь у ритуалі наоізаса, який вимагає від них нести загорнуту в тканину бамбукову траву на територію святилища.
Чоловіки зазвичай одягають японську набедрену пов'язку, відому як фундоші, і пару білих шкарпеток, які називаються табі. Фестиваль, що знаменує багатий врожай, процвітання і родючість, розпочинається близько 15:20 за місцевим часом.
Майнічі повідомили, що група з близько 40 місцевих жінок вперше візьме участь у стародавньому святі.
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36-річна Аяка Сузукі, яку цитує Yomiuri Shimbun, розповіла, що хотіла взяти участь у фестивалі ще з дитинства. Вона сказала, що раніше думала: “Я могла б взяти участь, якби була хлопчиком!”.
Очікується, що у фестивалі візьме участь близько 10 000 осіб.
Міцугу Катаяма, представник оргкомітету, розповів South China Morning Post: “Ми не могли проводити фестиваль, як раніше, протягом останніх трьох років через пандемію, а за цей час ми отримали багато заявок від жінок міста на участь у фестивалі”.
Тим часом місцеві жінки та ґендерні активістки схвально відгукнулися про це рішення, назвавши його позитивним кроком у їхньому прагненні до рівності.
Під час фестивалю напівроздягнені чоловіки намагаються вхопити одну з двох 20-сантиметрових дерев'яних палиць сінгі, кинутих священиком у натовп. Палички, кинуті серед 100 пучків гілок, покликані принести рік удачі тому, кому пощастить їх зловити.
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