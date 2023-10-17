Тисячі робітників із Гази, які працювали в Ізраїлі, шукають притулку - WP

За словами робітників, у Газі 8 із 10 людей живуть за межею бідності.

Тисячі робітників Гази, які працювали в Ізраїлі, шукають притулку на Західному березі річки Йордан. Їх приймають палестинські громади.

Про це пише The Washington Post.

Як повідомляє видання, родичі та друзі робітників втратили зв’язок із ними. Вони припустили, що жителі Гази перебувають в ув’язненні в Ізраїлі . Офіційного підтвердження немає.

Журналісти наводять історію жителя Сектора Гази. Протягом перших чотирьох днів війни Адлі Салім продовжував працювати на будівництві поблизу Тель-Авіва, намагаючись не панікувати. Як і тисячі інших палестинських робітників із Гази, він раптово опинився в Ізраїлі та розлучився зі своєю родиною. Салім має один із бажаних дозволів на роботу протягом двох років, що дозволяє йому "уникнути жахливого безробіття в Газі, де 8 із 10 людей живуть за межею бідності". Через два дні, за словами Саліма, після затримання поліція висадила його на контрольно-пропускному пункті Західного берега. Згодом він прибув до Єрихону, де палестинська влада розмістила близько 1900 працівників Гази.

Автори агентства зазначають, що незабаром Ізраїль скасував усі дозволи для працівників Гази, який вони використовували для підтвердження свого легального статусу.

"Плутанина щодо місця знаходження робітників Гази свідчить про хаос, який охопив Ізраїль після 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС вбили щонайменше 1400 людей", - йдеться на сайті видання.

Заступник мера Єрихону зазначив, що жителі Гази, які залишилися на мілині - ніхто не може сказати, скільки також вирушили до Тулькарема, Тубасу, Рамалли та інших палестинських міст і міст на Західному березі.

Нагадаємо, The Guardian писало, що лікарні у Секторі Гази переповнені живими і мертвими людьми. Медичний об’єкт перебуває на межі можливостей, оскільки трупи накопичуються.

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