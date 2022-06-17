Тисячі російських олігархів збираються тікати з РФ, аби зберегти свої гроші - британська розвідка

Тисячі російських олігархів збираються тікати з РФ, аби зберегти свої гроші - британська розвідка

У Росії вже близько 15 тис. олігархів планують виїхати з країни, аби уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на Росію.

Це, своєю чергою, може посилити довгострокові збитки, які самій Росії завдала війна, розпочата Путіним.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

"Міграційні заявки дають привід припускати, що 15 000 російських мільйонерів, ймовірно, вже намагаються залишити країну. Мотиви, найімовірніше, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на Росію. Якщо цей результат продовжиться, він, ймовірно, посилить довгострокові збитки, завдані війною економіці Росії", - кажуть у розвідці.

Крім того, зазначається, що попри привселюдну "підтримку спецоперації", більшість росіян як активно, так і пасивно демонструють свою незгоду.

"Легіон свободи для Росії", набраний із росіян, майже точно брав участь у бойових діях разом з українськими військовими. Деякі високопоставлені російські чиновники, найімовірніше, відсунуті на другий план після критики війни", - йдеться у щоденному зведенні.

Британська розвідка також повідомляє, що протягом останніх 24 годин російські сили, ймовірно, продовжили спроби наступу в напрямку Попасної. Звідти окупанти намагаються оточити сєвєродонецький котел з півдня.

Нагадаємо, федеральні прокурори Нью-Йорка оголосили 15 червня, що збираються арештувати понад 5,3 млн дол. з американського банківського рахунку, що належить російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву.

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