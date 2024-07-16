Тисячі українських біженців у Британії зіткнулися із двома великими проблемами - The Guardian

у період від лютого до середини червня 2024 року в середньому щотижня з України прибуває 379 осіб.

Тисячі українських біженців, які втекли до Великої Британії в пошуках притулку після вторгнення Росії, опинилися під загрозою безпритульності та експлуатації.

Пр це йдеться звіті британського "Червоного Хреста", повідомляє The Guardian.

У звіті гуманітарної організації було виявлено, що деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурах захисту та відсутністю достатньої підготовки та постійної підтримки для тих, хто приймає біженців.

"Від моменту початку дії програми Homes for Ukraine у ​​2022 році понад 9 000 із близько 200 000 сімей, розміщених у Великій Британії, опинилися під загрозою залишитися бездомними. Це часто відбувається через розрив стосунків із сім'ями, які їх приймають, та труднощі з доступом до ринку приватного житла. Виявилося, що українці в чотири рази частіше, ніж загальне населення, відчувають безпритульність", - встановили в організації.

Там додали, що у період від лютого до середини червня 2024 року в середньому щотижня з України прибуває 379 осіб.

Представники "Червоного Хреста" закликають до кращих заходів безпеки для схем розміщення, а також до того, щоб уряд спирався на позитивну практику українських схем розміщення та застосував отримані уроки до майбутніх схем розселення біженців.

Нагадаємо, за останніми опиуванням "Voice of Ukraine", зріс відсоток українських біженців, які планують залишитися за кордоном назавжди.

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