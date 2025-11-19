ТСН у соціальних мережах

Тюремна наглядачка вступила в сексуальні стосунки з ув’язненим: чим це для неї закінчилося

26-річна співробітниця британської в’язниці HMP The Verne стала фігуранткою кримінальної справи через інтимні стосунки з ув’язненим.

Наталія Магдик
Чері-Ен Остін-Седдінгтон

Чері-Ен Остін-Седдінгтон / © dailymail.co.uk

У Великобританії, у місті Веймут, 26-річна тюремна наглядачка Чері-Ен Остін-Седдінгтон в HMP The Verne, отримала шматочок паперу з номером секретного мобільного телефону ув’язненого Бредлі Тренгрова. Вона мала вибір: повідомити про це чи зберегти контакт. Вибір на користь другого варіанту став першою помилкою.

Про це пише видання Daily Mail.

Чері-Ен знала, що Тренгров — засуджений за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Проте він поступово здобув її довіру, використовуючи маніпуляції та залучаючи власну родину для підтримки зв’язку. Через кілька місяців їхні стосунки стали фізичними, і Чері-Ен завагітніла. Вагітність, на жаль, закінчилася втратою дитини.

Після того як її мобільні повідомлення були виявлені під час перевірки камери Тренгрова у березні 2023 року, його перевели в іншу в’язницю, а Чері-Ен подала у відставку. Попри це, зв’язок з ув’язненим тривав через його родичів. Пізніше вона передала всю інформацію поліції та соціальним службам.

/ © dailymail.co.uk

© dailymail.co.uk

Її справа стала частиною ширшого явища: за даними Міністерства юстиції Великої Британії, від 2019 до 2024 року щонайменше 64 працівники в’язниць отримали рекомендації на звільнення через невідповідні стосунки з ув’язненими. Більшість випадків стосуються жінок-наглядачок і чоловіків-ув’язнених.

Суд визнав Чері-Ен винною у зловживанні службовим становищем, але покарання у вигляді двох років позбавлення волі було відстрочене через серйозне захворювання — інсульт, який залишив її паралізованою від грудей вниз.

Чері-Ен визнає, що була вразливою і піддалася маніпуляціям ув’язненого. Її історія підкреслює серйозні недоліки у системі підбору та контролю персоналу британських тюрем і слугує попередженням про небезпечні наслідки невідповідного управління персоналом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що педофіл прикріпив штори до своєї машини, щоб зґвалтувати 11-річну школярку.

