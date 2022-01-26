Тиждень носила мертвий плід: у Польщі померла вагітна двійнею жінка, якій відмовили в аборті

За словами родичів жінки, у неї розвинувся сепсис, але цього в медичних документах лікарні ніде не вказали.
У Польщі у Ченстохові померла 37-річна жінка, яка була вагітна двійнятами. Лікарі відмовлялися робити аборт, чекаючи що плід помре сам.
Про це повідомляє "Нова Польща".
За словами родичів померлої, вона потрапила до лікарні із сильними болями у животі. Виявилося, що у неї завмер один плід із двійні. Лікарі відмовилися одразу робити аборт, чекаючи на смерть другого плоду.
Весь наступний тиждень жінка носила в собі мертвий плід. Через два дні після того, як помер другий плід, їй таки зробили аборт.
За словами родичів жінки, у неї розвинувся сепсис, але цього в медичних документах вагітної лікарі ніде не вказали.
23 січня у пацієнтки зупинилося серце, але її успішно реанімували. Наступного дня почалася агонія, більшість органів перестали функціонувати. Її перевели до іншої лікарні.
Жінка померла 25 січня. У неї залишилося троє дітей.
За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, жінку перевели до іншого шпиталю через коронавірус.
"Можливо, сепсис виник через зараження коронавірусом, а не через ускладнення, пов’язані з вагітністю", — повідомило анонімне джерело видання.
Слід зазначити, що зараз аборт у Польщі можна зробити тільки у двох випадках — якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування, або якщо плід загрожує життю чи здоров’ю матері.
Нагадаємо, що у польському місті Пщина померла вагітна жінка. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. Адвокатка родини звинуватила лікарів у навмисній бездіяльності задля дотримання заборони абортів.
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