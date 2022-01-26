Тиждень носила мертвий плід: у Польщі померла вагітна двійнею жінка, якій відмовили в аборті

Народні прикмети про вагітність кажуть, що спати майбутній мамі не можна на спині / Pexels

За словами родичів жінки, у неї розвинувся сепсис, але цього в медичних документах лікарні ніде не вказали.

У Польщі у Ченстохові померла 37-річна жінка, яка була вагітна двійнятами. Лікарі відмовлялися робити аборт, чекаючи що плід помре сам.

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Про це повідомляє "Нова Польща".

За словами родичів померлої, вона потрапила до лікарні із сильними болями у животі. Виявилося, що у неї завмер один плід із двійні. Лікарі відмовилися одразу робити аборт, чекаючи на смерть другого плоду.



Весь наступний тиждень жінка носила в собі мертвий плід. Через два дні після того, як помер другий плід, їй таки зробили аборт.

За словами родичів жінки, у неї розвинувся сепсис, але цього в медичних документах вагітної лікарі ніде не вказали.

23 січня у пацієнтки зупинилося серце, але її успішно реанімували. Наступного дня почалася агонія, більшість органів перестали функціонувати. Її перевели до іншої лікарні.



Жінка померла 25 січня. У неї залишилося троє дітей.



За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, жінку перевели до іншого шпиталю через коронавірус.



"Можливо, сепсис виник через зараження коронавірусом, а не через ускладнення, пов’язані з вагітністю", — повідомило анонімне джерело видання.

Слід зазначити, що зараз аборт у Польщі можна зробити тільки у двох випадках — якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування, або якщо плід загрожує життю чи здоров’ю матері.

Нагадаємо, що у польському місті Пщина померла вагітна жінка. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. Адвокатка родини звинуватила лікарів у навмисній бездіяльності задля дотримання заборони абортів.

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