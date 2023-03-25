Тижнями пролежав у комі і заново навчався ходити: як популярне "хобі" ледь не вбило підлітка

Він пообіцяв своїм лікарям, що більше ніколи не буде вейпитися.

17-річний хлопець із Техасу був госпіталізований через легеневу недостатність. Вони були повністю закупорені через вейпінг.

Про це пише видання Lad Bible.

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Трістон Зофельд бу здоровою та спортивною дитиною, 26 липня 2019 року його легені раптово перестали працювати. Його негайно доставили до дитячої лікарні в техаському Форт-Ворті, де він потрапив у відділення інтенсивної терапії та був введений у стан медикаментозної коми. Протягом 10 днів він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Рентгенівське дослідження легенів підлітка вииявило повну закупорку легенів. Лікарі провели всі тести і перевірили його на цілу низку хвороб, втім не знайшли відповіді. Згодом один із членів сім’ї розповів, що Тристон - вейпер . Це дало лікарям зрозуміти, у чому може бути проблема. Після цього медики встановили, що хімічні речовини, які Трістон вдихав через свій вейп-пристрій, призвели до того, що його легені роздулися до такого рівня, що вони більше не могли обмінюватися киснем і вуглекислим газом.

Як повідомляє CBS, це навіть залишило шрами на його легенях. Загалом підліток провів у лікарні 18 днів і тепер вдячний, що залишився живий. Він дуже схуд і йому заново вчитися ходити. Після цього іін пообіцяв своїм лікарям, що більше ніколи не буде вейпитися.

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