Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тижнями пролежав у комі і заново навчався ходити: як популярне "хобі" ледь не вбило підлітка

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
682
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тижнями пролежав у комі і заново навчався ходити: як популярне "хобі" ледь не вбило підлітка

Фото: Freepik

Він пообіцяв своїм лікарям, що більше ніколи не буде вейпитися.

17-річний хлопець із Техасу був госпіталізований через легеневу недостатність. Вони були повністю закупорені через вейпінг.

Про це пише видання Lad Bible.

Трістон Зофельд бу здоровою та спортивною дитиною, 26 липня 2019 року його легені раптово перестали працювати. Його негайно доставили до дитячої лікарні в техаському Форт-Ворті, де він потрапив у відділення інтенсивної терапії та був введений у стан медикаментозної коми. Протягом 10 днів він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. 

Рентгенівське дослідження легенів підлітка вииявило повну закупорку легенів. Лікарі провели всі тести і перевірили його на цілу низку хвороб, втім не знайшли відповіді. Згодом один із членів сім’ї розповів, що Тристон - вейпер . Це дало лікарям зрозуміти, у чому може бути проблема. Після цього медики встановили, що хімічні речовини, які Трістон вдихав через свій вейп-пристрій, призвели до того, що його легені роздулися до такого рівня, що вони більше не могли обмінюватися киснем і вуглекислим газом.

Як повідомляє CBS, це навіть залишило шрами на його легенях. Загалом підліток провів у лікарні 18 днів і тепер вдячний, що залишився живий. Він дуже схуд і  йому заново вчитися ходити. Після цього іін пообіцяв своїм лікарям, що більше ніколи не буде вейпитися.

Нагадаємо, що Нова Зеландія заборонила курити сигарети наступним поколінням.

Цигарки, айкоси та кальяни під забороною: в Україні - нові правила куріння

Цигарки, айкоси та кальяни під забороною: в Україні - нові правила куріння

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
682
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація