То Карл чи Чарльз: МЗС пояснило, як правильно називати нового британського короля

МЗС України розставило всі крапки над "і" у суперечці щодо того, як правильно звучить ім'я нового короля Британії.

Після смерті британської королеви Єлизавети II королем став її син, принц Чарльз. В Україні виникла дискусія, як правильно називати нового монарха. Справа у тому, що в радянській і пострадянській історичній науці існувала традиція перекладати імена європейських монархів на німецький лад.

Саме тому, тезки Чарльза Карл I (Charles I) та Карл II (Charles IІ), які правили в Англії у XVII столітті, у нас відомі саме, як Карли. Королів Джорджів у нас називали Георгами, а Джеймсів – Яковами.

МЗС України розставило всі крапки над "і", повідомивши, що офіційним повним ім'ям нового монарха Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії є Чарльз ІІІ. Про це йдеться у відповіді МЗС на інформаційний запит "Українських новин".

"У зв’язку зі сходженням на престол Його Королівська Величність Принц Уельський Чарльз Філіп Артур Георг Віндзор, спадкоємець трону Сполученого Королівства та 15 інших територій країн Співдружності взяв ім’я Чарльз ІІІ (Charles III).

10 вересня 2022 року у Сент-Джеймському палаці м. Лондон у присутності членів Таємної ради Його Величності відбулася офіційна церемонія проголошення Королем Чарльза ІІІ, після якої він став формально повноправним монархом", - йдеться у відповіді міністерства.

Раніше пані посол Великої Британії роз'яснила, як правильно називати нового короля.

Нагадаємо, 10 вересня у Лондоні Чарльза III офіційно проголосили новим королем Великої Британії.

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