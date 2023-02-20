То Крим – "бутерброд"?: Навальний змінив думку щодо окупованого півострова

Раніше Навальний заявляв, що "Крим – це не бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати".

Російський опозиціонер і політв'язень Олексій Навальний заявив, що Росія має визнати кордони України, визначені 1991 року.

Пресслужба опозиціонера опублікувала текст Навального – "15 пунктів громадянина Росії, який бажає блага своїй країні".

"Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, – міжнародно визнані, визначені в 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові й викликають чиєсь невдоволення. Але воювати за їхню зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ зануриться в хаос", – зазначив російський опозиціонер.

В одному з пунктів Навальний закликає "залишити Україну у спокої", дати нам можливість розвиватися так, як хоче наш народ, припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України.

Репарації Україні

Також він виступає за виплату Києву репарацій та розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні.

"Спільно з Україною, США, Євросоюзом та Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні. Наприклад (після зміни влади в Росії та закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але з направленням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації. Розслідувати військові злочини у співпраці з міжнародними інституціями", – написав Навальний.

Демонтаж путінського режиму

"Демонтаж режиму Путіна та його диктатури. В ідеалі – через загальні вільні вибори та скликання Конституційних зборів", – пропонує опозиціонер. Він виступає за встановлення у Росії парламентської республіки.

Водночас, Навальний, на відміну від більшості українців не згоден з тезою, що у всіх росіян імперська свідомість і називає таку думку – нісенітницею.

Попередні висловлювання Навального про Крим

Зазначимо, що це вперше Олексій Навальний чітко висловив свою позицію щодо територіальної цілісності України. Восени 2014 року він відзначився скандальною заявою, сказавши, що Крим "де-факто російський".

Тоді Навальний заявив, що "Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?"

2015-го Навальний заявляв що "питання Криму" не вдасться швидко вирішити, адже там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами.

Раніше керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв розповідав, що новим очільником Росії може стати опозиціонер Навальний.

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