То мертвий чи живий?: у ГУР відреагували на чутки про ймовірну смерть Кадирова

За інформацією розвідки, Кадиров все ще живий, але перебуває у важкому стані

Хоча низка видань і чеченські опозиціонери повідомляли, що поплічник Путіна Рамзан Кадиров уже помер, насправді він ще живий, хоча і перебуває у важкому стані.

Про це пише "24 канал" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки України.

"Стан у Кадирова важкий, наразі ще не помер", – повідомили журналістам джерела у розвідці.

Кадиров живий чи мертвий: останні новини

Нагадаємо, днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Кадирова і що чеченський диктатор впав у кому.

Чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв зазначив, що Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "не володіє відповідною інформацією" про погіршення стану здоров'я Кадирова.

На думку російського аналітика Олексія Лушнікова, смерть Рамзана Кадирова може призвести до великого політичного катаклізму в Російській Федерації.

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