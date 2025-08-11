ТСН у соціальних мережах

Світ
4515
1 хв

То ось який обмін територіями: Трамп заявив, що у п’ятницю їде до РФ — деталі курйозу

Трамп заявив, що їде до Росії на зустріч з Путіним у п’ятницю, хоча саміт має відбуватися на американській Алясці.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спантеличив заявою про зустріч з диктатором Путіним.

Про це глава Білого дому сказав на сьогоднішньому брифінгу.

«У пʼятницю я відправляюсь до Росії, щоб зустрітись із Путіним», — сказав Трамп.

У Мережі вже зауважили, що, скоріше за все, Трамп планував заявити «I’m going to deal with Russia» (я збираюсь мати справу з Росією), але “з’їв” слово to deal.

Зауважимо, що зустріч Трампа та Путіна в п’ятницю, 15 серпня, має відбутись на Алясці, яку російські пропагандисти і Z-політики вважають своєю.

Про плани американського президента відвідати справжню, а не «надуману» територію Росії, поки ніде не повідомлялося.

