То ось який обмін територіями: Трамп заявив, що у п’ятницю їде до РФ — деталі курйозу
Трамп заявив, що їде до Росії на зустріч з Путіним у п’ятницю, хоча саміт має відбуватися на американській Алясці.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спантеличив заявою про зустріч з диктатором Путіним.
Про це глава Білого дому сказав на сьогоднішньому брифінгу.
«У пʼятницю я відправляюсь до Росії, щоб зустрітись із Путіним», — сказав Трамп.
У Мережі вже зауважили, що, скоріше за все, Трамп планував заявити «I’m going to deal with Russia» (я збираюсь мати справу з Росією), але “з’їв” слово to deal.
Зауважимо, що зустріч Трампа та Путіна в п’ятницю, 15 серпня, має відбутись на Алясці, яку російські пропагандисти і Z-політики вважають своєю.
Про плани американського президента відвідати справжню, а не «надуману» територію Росії, поки ніде не повідомлялося.