"Точна копія": Фіцо порівняв сценарії замахів на себе і на Трампа

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв замах на на експрезидента США Дональда Трампа і на нього самого.

Про це Фіцо написав у Facebook.

Фіцо переконаний, що сценарій замаху на Трампа і на нього – це "точна копія".

"Сценарій як під копірку. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли їм це не вдається, то вони так дістають громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. А тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення", – написав Фіцо.

Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа стався у місті Батлер, штат Пенсільванія, коли він саме виступав перед своїми виборцями.

Дональд Трамп у публікації Truth Social заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха внаслідок стрілянини під час мітингу у Пенсильванії.

Президент США Джо Байден був проінформований про стрілянину на мітингу колишнього очільника країни Дональда Трампа в Пенсильванії.

Поранений Роберт Фіцо лишається у тяжкому стані в лікарні

Читайте також: