Токаєв домовилися з Путіним провести саміт лідерів країн ОДКБ через протести в Казахстані

Саміт відбудеться в онлайн режимі.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ініціював саміт лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), чиї держави направляють до країни своїх військових. Про це домовилися Токаєв із Путіним під час телефонної розмови 8 січня.
Про це йдеться на сайті Кремля.
Уточнюється, що казахський лідер докладно інформував російського президента про ситуацію в країні, де тривають протести. За словами Токаєва, зараз ситуація розвивається у бік стабілізації.
Також Токаєв запропонував Володимиру Путіну провести розмову лідерів ОДКБ у форматі відеоконференції щодо придушення протестів в країні. У Кремлі зазначили, що Путін підтримав цю пропозицію. Лідери двох країн домовилися залишатися у постійному контакті.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
Як повідомлялося, 8 січня президент Казахстану вдруге зателефонував до Лукашенка і глави Таджикистану.
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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