Токаєв доручив експортувати нафту в обхід Росії і попросив допомоги в американців

Казахстан має намір диверсифікувати маршрути експорту своєї нафти після того, як російська влада зупинила роботу терміналів у Новоросійську, через які на закордонні ринки йшли десятки мільйонів тонн сировини, видобутої в країні.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що пріоритетним напрямком є ​​Транскаспійський маршрут, який обходить Росію.

Про це пише російський портал The Moscow Times.

"Доручаю "КазМунайГазу" (національна нафтогазова компанія — ред.) опрацювати оптимальний варіант його реалізації, у тому числі з можливістю залучення інвесторів Тенгізського проєкту", — заявив Токаєв.

Слід зазначити, що Тенгіз - найбільше родовище нафти в Казахстані, яке на 75% належить американським корпораціям Chevron (50%) та ExxonMobil (25%). Зараз на Тенгізі запущено проєкт розширення видобутку вартістю 45,2 млрд доларів, завершити який планувалося 2023 року.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію, Туреччину. Членами асоціації ТМТМ є 20 компаній, включаючи залізничні адміністрації, порти, судноплавні та логістичні компанії із восьми країн.

За словами Токаєва, уряду спільно з держфондом "Самрук-Казина" "слід вживати заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів Атирау — Кенкіяк і Кенкіяк — Кумколь", а також збільшити потужності портів Каспійського моря.

"Казахстан ніколи не був морською країною і тому не задіяв у повному обсязі можливості морських перевезень. Тепер інший час", - заявив президент Казахстану.

Варто зазначити, що Казахстан займає 11-те місце у світі за обсягом видобутку нафти - 1,7 млн ​​барелів на день. На експорт іде 89% цього обсягу, причому більша частина — трубою, що веде до Новоросійська.

Однак цей маршрут був де-факто закритий після того, як кілька днів тому Ространснагляд виявив екологічні порушення у роботі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та призупинив роботу його терміналів на місяць. Наступного дня на Тенгізському родовищі пролунав вибух, внаслідок якого загинули двоє робітників. Видобуток при цьому не постраждав.

Нагадаємо, 17 червня у присутності російського президента Володимира Путіна Токаєв заявив, що його країна не визнає державності "ДНР" та "ЛНР", та назвав їх квазідержавними утвореннями.

Після цієї заяви полковник ФСБ у відставці, ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков заявив, що такого приниження, якого завдав Токаєв Путіну, останній не відчував давно, а може, навіть ніколи.

Згодом на Катарському економічному форумі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв уже вдруге публічно заявив, що його держава не визнаватиме так звані "ЛНР" та "ДНР". Очільник країни пояснив, що в цьому контексті головне – територіальна цілісність України.

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