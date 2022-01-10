Токаєв назвав кількість військових, яких перекинули країни ОДКБ до Казахстану для придушення протестів

Путін заявив, що військові ОДКБ будуть у Казахстані "стільки, скільки потрібно"
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в країні від "миротворчої місії" ОДКБ наразі перебувають 2030 осіб та 250 одиниць техніки.
Про це Токаєв сказав 10 січня на онлайн-саміті ОДКБ.
Він уточнив, що масштабна "антитерористична операція" в Казахстані найближчим часом завершиться, а разом із нею і місія ОДКБ. Своєю чергою, президент РФ Володимир Путін, який бере участь в онлайн-саміті, додав, що військові ОДКБ будуть у Казахстані "стільки, скільки потрібно". А Олександр Лукашенко висловив думку, що ОДКБ треба зміцнювати, бо країни чекають серйозні виклики.
"ОДКБ показала свою затребуваність як ефективну організацію.Це перша миротворча місія ОДКБ. Впевнений, що організація отримає корисний позитивний досвід. Буде проаналізовано "вузькі місця" та зроблено відповідні висновки", - зазначив Токаєв.
Крім того, за даними Токаєва, до органів поліції станом на 10 січня доставлено близько 8 тисяч осіб, вилучено 116 одиниць зброї.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
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