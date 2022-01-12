Токаєв почав скасовувати режим надзвичайного стану у Казахстані

Мешканці трьох регіонів Казахстану від 13 січня повернуться до звичного життя.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 12 січня ухвалив рішення про скасування режиму надзвичайного стану у трьох регіонах країни.

Про це йдеться на сайті президента.

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Йдеться про скасування НС у Західно-Казахстанській, Павлодарській та Північно-Казахстанській областях. Обмеження скасовуються від ранку 13 січня. В інших регіонах режим надзвичайного стану залишається чинним.

Влада пояснила пом'якшення заходів стабілізацією ситуації в цих регіонах.

Тим часом, в Алмати через коронавірус, за інформацією "sputnikKZ", школярів та студентів переводять на "дистанційку". В.о. головного санлікаря міста Садвакас Байгабулів уточнив, що школярі навчатимуть онлайн до 31 січня, студенти – до 6 лютого. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, на початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ.

Президент Казахстану також запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили. Найбільше військових прибуло з Росії.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Того ж дня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

Раніше Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту.

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