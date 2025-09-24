Токаєв прокоментував можливість посередництва Казахстану між Україною та Росією

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв / © Associated Press

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував можливість посередництва між Росією та Україною.

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

«Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати до Казахстану, ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів», — сказав він.

Водночас він зазначив, що «сподіватися на практичний результат під час триваючих бойових дій, без перемир’я та при розбіжностях за всіма ключовими питаннями, відверто кажучи, нереалістично».

«Підсумовуючи, можу твердо сказати: ми за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але потрібна попередня робота для досягнення порозуміння», — сказав він.

