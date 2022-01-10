Токаєв висловив думку про те, хто міг брати участь у заворушеннях в Казахстані

Токаєв висловив думку про те, хто міг брати участь у заворушеннях в Казахстані

Завдані Казахстану збитки можуть сягати близько 2-3 мільярдів доларів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що до заворушень у країни причетні, мовляв, "бойовики" з Центральної Азії та Близького Сходу.

Таку думку він висловив з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем, сказано на сайті президента Казахстану.

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Крім того, він заявив, що нібито у країні планували сформувати "зону контрольованого хаосу" із подальшим захопленням влади.

"Я не сумніваюся, що це теракт. Це добре організований, добре підготовлений акт агресії проти Казахстану. Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, зокрема Афганістан. Є й бойовики з Близького Сходу. Їхня мета - перетворити нашу територію на зону хаосу, а потім захопити владу", - сказав Токаєв.

У пресслужбі президента додали, що економічна шкода від заворушень може складати $2–3 млрд.

Нагадаємо, раніше Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту.

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