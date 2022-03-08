Токіо зробило заяву щодо Курил на тлі війни Росії проти України: "Японія має суверенітет"

Незгода щодо островів між країнами виникла ще 1945-го.

Південна частина Курильських островів - це споконвічні японські території.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі 7 березня, пишуть видання JIJI та Yomiuri.

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Для Токіо ці Північні території є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі 1945-го після Другої світової та утримує острови під своїм контролем.

Японська влада протягом останніх років не використовувала формулювання "споконвічні території", коли йшлося про "Курили". Втім, на 12 день російської війни в Україні, риторика змінилася.

"Північні території є територією, притаманною Японії, територією, над якою Японія має суверенітет", - наголосив прем'єр-міністр Японії.

ТСН.ua

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