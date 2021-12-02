"Токсична суміш": у ВООЗ назвали "рецепт" поширення нових штамів COVID-19

Голова ВООЗ наголосив, що закриття кордонів не завадить поширенню нового штаму "Омікрон".

Нові штами коронавірусу виникають через "токсичну суміш", яка утворилася у світі. Вона складається із слабких темпів вакцинації і низького рівня тестування.

Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на брифінгу.

"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш із слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування - рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів (коронавірусу - ред.)", - сказав він.

Гебреєсус закликав країни повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator щодо справедливого доступу до нових засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавірусу.

"Повні заборони на поїздки не завадять міжнародному поширенню "Омікрону", і вони є важким тягарем для існування. ВООЗ продовжує закликати всі країни оптимізувати заходи громадського здоров’я та соціальні заходи, а також гарантувати, що люди з високим ризиком та уразливі особи в усіх країнах будуть негайно повністю вакциновані. У той же час не можна забувати, що ми вже маємо справу з дуже заразним і небезпечним варіантом – варіантом "Дельта", на який зараз припадають майже всі випадки у світі. Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передаванню та врятувати життя від "Дельти". І якщо ми це зробимо, ми також запобіжимо передаванню та врятуємо життя від "Омікрону", - зауважив він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" може потрапити до України з ЄС уже за кілька тижнів. Є ймовірність, що його можуть завезти на Закарпаття заробітчани, які повертатимуться додому на новорічно-різдвяні свята.

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