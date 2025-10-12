ТСН у соціальних мережах

"Томагавк - серйозна зброя": у Кремлі істерять через ракети для України

Пєсков прокоментував інформацію, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів ракети «Томагавк».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Можливість надання Україні ракет «Томагавк» викликає у Москви занепокоєння.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Томагавки» — серйозна зброя, але вона не зможе змінити стан справ на фронтах», — впевнений Пєсков.

«Зброя ця особлива, вона може бути в без’ядерному, може бути в ядерному виконанні, висока дальність, серйозна зброя. Але зараз справді дуже драматичний момент з погляду того, що з усіх боків нагнітається напруженість. Російська країна продовжує говорити, що ми готові до мирного регулювання. І ми також чуємо, що Трамп все-таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів, і з цього ми робимо висновок, що він зберігає все-таки політичну волю», — додав він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія у відповідь на поставки Україні американських ракет «Томагавк» буде зміцнювати свою протиповітряну оборону.

Наприкінці вересня ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський попросив США про ракети під час закритої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Нью- Йорку.

