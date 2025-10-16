ТСН у соціальних мережах

Світ
43
1 хв

"Томагавки" для України: Путін заявив Трампу про наслідки — що саме він сказав

Під час телефонної розмови Трампа і Путіна йшлося також про можливе передавання Україні американських ракет Tomahawk.

Віра Хмельницька
"Томагавки" для України: Путін заявив Трампу про наслідки — що саме він сказав

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

Очільник Кремля Володимир Путін сказав Дональду Трампу — американсьому президентові, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

Про це заявив в Кремлі помічник Путіна Юрій Ушаков.

«Проблематика поставок Томагавків торкалася під час розмови. Путін повторив тезу, що це не змінить ситуацію на фронті, але завдасть шкоди відносинам Росії та США», — висловився Юрій Ушаков.

Нагадаємо, Росія боїться «Томагавків», і експерти називають головну «тригерну точку» для Кремля.

Українські удари по НПЗ РФ змусили Захід говорити про далекобійну зброю, але «Томагавки» — це щось більше. Це «ракета-символ» і частина великого торгу між США та Росією, де Україна є важливим, але не єдиним елементом.

