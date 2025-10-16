- Дата публікації
"Томагавки" для України: Путін заявив Трампу про наслідки — що саме він сказав
Під час телефонної розмови Трампа і Путіна йшлося також про можливе передавання Україні американських ракет Tomahawk.
Очільник Кремля Володимир Путін сказав Дональду Трампу — американсьому президентові, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.
Про це заявив в Кремлі помічник Путіна Юрій Ушаков.
«Проблематика поставок Томагавків торкалася під час розмови. Путін повторив тезу, що це не змінить ситуацію на фронті, але завдасть шкоди відносинам Росії та США», — висловився Юрій Ушаков.
Нагадаємо, Росія боїться «Томагавків», і експерти називають головну «тригерну точку» для Кремля.
Українські удари по НПЗ РФ змусили Захід говорити про далекобійну зброю, але «Томагавки» — це щось більше. Це «ракета-символ» і частина великого торгу між США та Росією, де Україна є важливим, але не єдиним елементом.