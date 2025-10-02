Tomahawk для України: чи стане можливим удар по Москві

Запуск ракети Tomahawk / Ілюстративне зображення

Бажання Адміністрації Трампа розглянути можливість відправлення Україні далекобійних ракет Tomahawk може виявитися нездійсненним. Наявні запаси цих ракет законтрактовані для потреб Військово-морських сил США та інших важливих цілей, до яких не входять потреби ЗСУ. Але якщо б Сили оборони України отримали Tomahawk, дальність яких сягає 2500 кілометрів, це могло б значно розширити їхні ударні можливості по глибокому тилу Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника та три обізнаних джерела.

У неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає запит України на отримання ракет Tomahawk, які можуть «створити хаос глибоко в Росії, включно з Москвою».

Однак джерело в уряді США та інші співрозмовники видання, знайомі з ситуацією, поставили під сумнів доцільність надання Києву цих крилатих ракет.

Американський чиновник наголосив, що хоча дефіциту цих «робочих конячок» немає, їхні запаси зосереджені на інших потребах, що унеможливлює постачання Києву.

Натомість, США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам закуповувати іншу далекобійну зброю та передавати її Україні. Але постачання саме Tomahawk, за словами чиновника, є малоймовірним.

Tomahawk перебувають у виробництві з середини 1980-х років, їхня середня вартість становить $1,3 мільйона за одиницю. ВМС США вже придбали майже 9000 одиниць цієї зброї. Постачання Tomahawk могло б дозволити Україні вражати цілі глибоко на території РФ — військові бази, логістичні центри та командні пункти, які зараз недосяжні.

Нагадаємо, нові розмови про далекобійні можливості виникли на тлі різкої зміни риторики президента США Дональда Трампа щодо війни. Останніми тижнями він припустив, що Київ може повернути всі захоплені Росією території, назвавши російську армію «паперовим тигром». Рішення США допомогти Україні з розвідданими щодо далекобійних цілей енергетичної інфраструктури Росії, схоже, є одним із відчутних результатів цієї нової позиції.

Ще одним кроком є створення нового фінансового механізму — Пріоритетного списку потреб України (PURL), розробленого США та союзниками для постачання нової зброї та зброї зі складів США за рахунок коштів країн НАТО.

У Кремлі обговорюють можливість передавання Києву далекобійної зброї. Зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Росія належним чином реагуватиме на можливе передавання Tomahawk Києву».

Сам кремлівський диктатор запевнив, що Росія готова до ударів ракетами Tomahawk. Водночас він пригрозив, що можливе застосування Україною американських далекобійних ракет завдасть шкоди відносинам Росії та США.