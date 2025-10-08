Tomahawk для України: експерт назвав головний ризик постачання далекобійних ракет від США

Постачання Україні американських ракет Ракети Tomahawk досі під питанням

Заява президента США Дональда Трампа про те, що він «майже ухвалив» рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, не є свідченням остаточного розв’язання питання. Ця ситуація досі залишається «в підвішеному стані».

Про це розповів голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії-виробника БпЛА «Перший контакт» Валерій Боровик в інтерв’ю «Українському Радіо».

«Майже ухвалив»: чому конкретики досі немає

Коментуючи слова Дональда Трампа про те, що перед ухваленням рішення він хоче упевнитися, як саме Україна використовуватиме ці ракети, Валерій Боровик зазначив, що це повідомлення не містить нічого суперособливого. За його словами, протягом тривалого часу лунали схожі фрази про «завтрашнє» рішення чи необхідність додаткових консультацій.

Експерт наголосив, що ці слова є лише однією з «купи відмовок», які не говорять про конкретику. Боровик пояснив, що питання постачання Tomahawk, як і раніше, обумовлене певними аспектами. Президент США хоче розуміти цілі застосування, і це схоже на ситуацію за адміністрації Байдена, коли надання далекобійних засобів вимагало узгодження цілевказівки та програмування з американською стороною.

На відміну від європейських партнерів, які передають зброю з чітким розумінням, що Україна сама ухвалює рішення щодо її використання, у потенційній передачі Tomahawk такий підхід відсутній.

«Цього немає в потенційній передачі зброї, тих же Tomahawk, для України. Тому це все в підвішеному стані», — зауважив Боровик.

Обмеження: інтереси США на першому місці

Щодо можливих обмежень на застосування Tomahawk, якщо рішення про їхнє постачання все ж буде ухвалено, експерт вважає, що це неможливо вгадати. Він зауважив, що обмеження можуть бути будь-якими — наприклад, заборона на удари по ключових об’єктах ухвалення рішень або політично важливих цілях на території РФ.

Валерій Боровик підкреслив, що американська сторона керується, перш за все, власними інтересами і може обмежувати можливості ударів по тих цілях, які є критичними для перемоги України.

«Вони керуються інтересами в першу чергу Сполучених Штатів і в залежності від політичної ситуації… це може бути обумовлено і перекрито можливість ударів по тих об’єктах і цілях, які потрібні для перемоги у цій війні. Тому нічого тут гадати».

Це означає, що політична ситуація та будь-які можливі домовленості чи навіть особисті погляди політиків можуть вплинути на те, як саме і по яких об’єктах Україна зможе застосовувати ці далекобійні ракети.

Нагадаємо, у Росії заявляють, що постачання американських крилатих ракет Tomahawk для ЗСУ означатиме «ескалацію конфлікту». Водночас у Кремлі впевнені, що ситуацію на полі бою американські «Томагавки» змінити не зпроможні.