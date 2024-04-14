Томськ готується до запливу, Курган — наступний: паводок у РФ дістався до нових регіонів (фото, відео)

Триває зростання рівня води в річці Тобол на Курганщині, що створює загрозу місту Курган та сусідніх населених пунктів.

Розлив річки Тобол загрожує місту в РФ Кургану. Там рятувальники встановлюють тимчасові греблі та намагаються дістати з води знесені течією мости.

Про це пишуть ВВС та місцеві пабліки.

Рятувальники вже встановили понад тисячу метрів дамб, в одному з сіл вода змила дерев'яний міст, що створює ризик затору.

Розлив річки Тобол загрожує місту в РФ Кургану Фото: ASTRA

8 квітня у Курганській області було оголошено режим надзвичайної ситуації. Рівень води в річці Тобол, що протікає територією області та перетинає Курган, як очікується перевищить 11 метрів, це ставить місто під загрозу підтоплення.

Влада закликає жителів усіх населених пунктів у заплаві Тобола евакуюватися, превентивно евакуйовано вже понад 7 тис. осіб. Підтопленими залишаються 304 житлові будинки та 473 присадибні ділянки у трьох муніципальних округах - Звіриноголівському, Притобольному та Куртамишському.

За повідомленням пропагандиствських ЗМІ та агентств РФ, станом на 13 квітня, у пунктах тимчасового розміщення перебувають 769 осіб, зокрема 204 дитини.

У селі Темлякове вода змила дерев'яний міст і течія несе його до Кургану, створюючи ризик затора при проходженні паводкових вод.

Глава регіону Вадим Шумков у своєму телеграм-каналі повідомив, що рятувальникам поставлене завдання терміново його витягнути.

Зірваний сильною течією в селі Лаптєво понтонний міст поки що тримається на своїх кріпленнях біля берега. Співробітникам МНС доведеться дістати з води та його.

Як повідомили в регіональному управлінні МНС Росії, у Кургані рятувальники встановили вже понад тисячу метрів водоналивних дамб на трьох ділянках. Такі греблі успішно застосовувалися під час паводків у Приамур'ї.

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З кожною годиною рівень води зростає, а перебіг стає сильнішим. Людям пропонують збирати речі та селитися у пунктах тимчасового розміщення, передає ASTRA.

Тим часом російський Томськ також готується до запливу. Через паводок там частково обвалився земляний вал поряд із мостом через річку.

В області вже підтоплені кілька населених пунктів. Вода продовжує прибувати. Щоб знизити рівень води, на річці Томь підривають кригу.

Нагадаємо, спостерігається аномальний паводок в Оренбурзій області РФ. Ситуацію називають критичною. За даними влади, найближчими днями рівень води лише зростатиме.

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