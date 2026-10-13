"Тому Путін вас бомбить": у Молдові українок вигнали з готелю і принизили (відео)

Власниця готелю «накинулася» на українців / © Instagram

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У Кишиневі власниця Diamond Hotel посварилася з громадянками України, які прийшли провідати друзів. За словами української блогерки, та ображала дівчат, висловлювала підтримку Володимиру Путіну, а згодом копнула ногою валізу однієї з туристок.

Блогерка Діана Чабаненко поділилася кадрами інциденту у своєму TikTok-акаунті.

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Через що виникла суперечка та чому викликали поліцію

Як розповіла блогерка, на вході до готелю їм заявили, що стороннім не дозволено заходити до закладу без бронювання номера. Адміністраторка нібито послалася на правила, опубліковані на сайті закладу.

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Однак згодом, розповідають дівчата, вони знайшли паперовий примірник правил, згідно з якими постояльці могли приймати відвідувачів, але не довше години.

«Чисто випадково ми знайшли листочок з правилами готелю, де зазначено, що гості мають право заходити, але не більше ніж на годину. І тут починається треш-контент. Ми відстоюємо своє право зайти, а вона починає з нами сперечатися», — розповіла авторка відео.

За її словами, власниця готелю заявила, що викликає поліцію, та звинуватила українок у погрозах ножем і пошкодженні телевізора. Дівчата заперечили звинувачення.

«Каже, що телефонує в поліцію… Ми, виявляється, погрожуємо їй ножем і розбили телевізор у кімнаті. Власне, він вже був розбитий, і, тим паче, жодних погроз ножем не було. Потім ми дізнаємося, що нікуди вона не телефонувала, і викликаємо поліцію самі», — розповіла блогерка.

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«Путін красавчик»: що власниця готелю сказала українкам

Доки українки чекали на поліцію, конфлікт загострився. За словами авторки відео, власниця готелю перейшла до особистих образ і почала говорити про війну Росії проти України.

«Так вам і треба! Тому вас Путін бомбить. Путін красавчик. Нам узагалі все одно», — процитувала жінку блогерка.

Вона також заявила, що після сварки власниця вийшла на вулицю і копнула валізу однієї з її подруг, яка безпосередньо в конфлікті участі не брала.

Пізніше до готелю приїхала донька власниці. За словами Діани Чабаненко, вона також поводилася агресивно, а ситуація могла перерости в бійку. Напруження, як стверджує блогерка, вдалося зупинити після прибуття молдовських поліцейських.

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Наразі подробиці інциденту та офіційна реакція правоохоронців залишаються невідомими.

Нагадаємо, раніше українська блогерка опублікувала відео, на якому показала середній палець чоловікові у військовій формі. Користувачі припустили, що він є військовослужбовцем ТЦК. Після хвилі критики блогерка видалила допис.

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