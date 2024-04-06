"Тон був загрозливим": Макрон розповів про першу від 2022 року розмову міністрів оборони Франції та РФ

За словами Макрона, Шойгу спробував звинуватити Францію у причетності до теракту в концертній залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори міністра оборони Себастьяна Лекорню з російським міністром Сергієм Шойгу пройшли напружено. За його словами, Шойгу спробував звинуватити Францію у причетності до теракту в концертній залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.

Висловлювання Шойгу про те, що Україна та Франція могли відіграти роль у теракті, – сміховинні, зазначив французський президент. Про це пише видання France24.

Наголошується, що французький та російський міністри оборони провели першу розмову від 2022 року. Проте тон цього діалогу, за словами Макрона, був дивним та загрозливим.

"Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зв'язався зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу і заявив, що Париж готовий активізувати обмін інформацією для боротьби з тероризмом. Росія, зі свого боку, заявила Франції, що вона сподівається, що французькі спецслужби не причетні до недавньої атаки на концертну залу "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї", – йдеться у повідомленні Міноборони Франції.

Водночас Макрон підкреслив, що такі заяви РФ були дивними та загрозливими, тим більше після того, як відповідальність за теракт взяли на себе екстремісти "Ісламської держави".

Проте президент Франції повідомив, що Париж продовжує підтримувати контакти з Росією, оскільки має у своєму розпорядженні корисну інформацію про походження та організацію теракту.

Макрон також зазначив, що звинувачення РФ на адресу українців та французів безглузді.

"Безглуздо говорити, що за цим стоїть Франція, що за цим стоять українці. Це нісенітниця. Це не відповідає дійсності, це маніпуляція інформацією, яка є частиною російського арсеналу війни", – підкреслив він.

Нагадаємо, "Ісламська держава" заявила про відповідальність за напад у "Крокусі".

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