Топ-5 країн для навчання за кордоном 2026 року: що варто врахувати перед вступом

Навчання за кордоном для українських родин у 2026 році дедалі частіше сприймається не лише як спосіб отримати диплом, а як довгострокова інвестиція у майбутнє. Воно впливає на кар’єру, формує новий досвід і вимагає від студента значно більшої самостійності. Водночас вибір країни залишається складним, адже універсального рішення немає: різні напрямки по-різному поєднують вартість, якість освіти, перспективи працевлаштування та умови життя.

Про це повідомило видання Relocate.

Серед країн, які найчастіше обирають українські абітурієнти, у 2026 році залишаються Німеччина, Велика Британія, Канада, Нідерланди та Іспанія. Кожна з них пропонує власну логіку вступу та навчання.

Німеччина кілька років поспіль утримує позиції одного з найпопулярніших напрямків. Основна причина — можливість отримати якісну європейську освіту без значних витрат. У державних університетах навчання німецькою мовою часто є майже безплатним, а англомовні програми залишаються відносно доступними. Крім того, країна пропонує сильні технічні, інженерні та бізнес-напрями, а також можливість поєднувати навчання з роботою.

Велика Британія та Ірландія приваблюють тих, хто орієнтується на швидкий старт кар’єри та академічну репутацію. У більшості британських університетів бакалаврат триває три роки, а магістратура — один, що дозволяє раніше виходити на ринок праці. Цей напрямок часто обирають для навчання у сферах бізнесу, фінансів, права та середньої освіти. Попри високу вартість, для окремих категорій українців доступні програми підтримки, зокрема в Шотландії та Ірландії.

Канада розглядається як варіант для тих, хто планує не лише навчання, а й подальше життя в країні. Освіта тут часто поєднана з практикою, а після завершення програми студенти можуть отримати дозвіл на роботу — за умови, що навчальний заклад і програма відповідають вимогам. Водночас студенти можуть працювати під час навчання, якщо це передбачено умовами їхнього дозволу на перебування. Хоча навчання не є дешевим, багато хто оптимізує витрати через вибір програм, тривалості навчання та місця проживання.

Нідерланди залишаються популярними завдяки великій кількості англомовних програм і сучасному підходу до освіти. Навчання тут часто базується на практиці, роботі з кейсами, дискусіях і командних проєктах. Водночас українці, які перебувають у країні за програмою тимчасового захисту, не мають доступу до стандартних студентських фінансових інструментів, тому змушені шукати альтернативні варіанти підтримки — стипендії, пільгові умови навчання чи локальні програми допомоги.

Іспанія приваблює поєднанням відносно помірної вартості освіти та комфортного середовища для життя. У державних університетах навчання може коштувати від приблизно 700 до 1700 євро на рік для бакалаврату і від 1000 до 3500 євро для магістратури. Однак для повноцінної інтеграції часто необхідне знання іспанської мови.

Підготовка до вступу за кордон стартує значно раніше, ніж здається. Йдеться не лише про складання іспитів чи подання заявок, а про розуміння мети: куди саме і навіщо студент планує їхати. Адже навчання в іншій країні — це не лише нова мова, а й інша освітня система, інший ритм життя та вищий рівень відповідальності. Навіть хороший рівень англійської не гарантує легкої адаптації без готовності до академічного навантаження та самостійності.

Саме тому експерти радять починати підготовку щонайменше за один-два роки до вступу. За цей час потрібно визначитися зі спеціальністю, обрати країну, підтягнути мову, підготувати мотиваційні листи та зібрати документи. Важливо також оцінити реалістичний сценарій вступу, який підходить конкретному студенту.

Вступ за кордон можливий на різних етапах. Для підлітків віком 12–17 років навчання за кордоном часто стає способом поступово інтегруватися в міжнародну систему освіти. Такий варіант допомагає раніше адаптуватися до мови, навчального процесу та самостійного життя, що згодом може підвищити шанси на вступ до сильних університетів. Найчастіше для середньої освіти обирають Велику Британію, Канаду, а також окремі програми в Нідерландах і Німеччині.

Вища освіта залишається найпоширенішим шляхом серед українців. Водночас прямий вступ можливий не завжди. У Німеччині після української школи часто потрібен підготовчий рік Studienkolleg, у Великій Британії — Foundation або A-Level, в Іспанії — додаткові мовні чи академічні етапи. У Нідерландах і Канаді умови можуть бути простішими, але залежать від програми та академічного бекграунду.

На рівні магістратури вимоги ще вищі: важливими стають середній бал, рівень мови, мотиваційний лист і логіка попередньої освіти. Часто саме через неправильну оцінку вимог або відсутність чіткої стратегії студенти втрачають рік.

Серед популярних закладів, які розглядають українці, — Hotel Institute Montreux у Швейцарії, American University у Вашингтоні, University of Twente в Нідерландах, Queen Mary University of London у Великій Британії, Webster Vienna Private University в Австрії та Ontario Tech University в Канаді. Для середньої освіти обирають, зокрема, San Patricio Toledo в Іспанії, Trinity School у Великій Британії та Collège Alpin Beau Soleil у Швейцарії.

Фахівці наголошують: вступ — це не лише формальний пакет документів. Важливу роль відіграє цілісна історія студента: наскільки логічно обрана спеціальність, чи достатній рівень мови, чи переконливий мотиваційний лист. Окрім цього, ключовим є психологічна готовність жити в іншій країні, самостійно вирішувати побутові питання та швидко адаптуватися.

Окрему роль відіграють підготовчі програми. Вони допомагають не лише підтягнути мову, а й поступово звикнути до нової освітньої системи. Для школярів це може бути знайомство з міжнародним навчанням, для випускників — практична підготовка до вступу, а для тих, хто планує переїзд, — адаптація до життя в іншій країні.

Ще один важливий крок — поїздка до країни перед вступом. Особисте знайомство з кампусом і середовищем допомагає краще зрозуміти, чи підходить обраний варіант, і уникнути помилкового рішення.

Нагадаємо, в Україні очікують подальше здорожчання контрактного навчання у вишах. Як зазначив заступник міністра освіти Микола Трофименко, 2025 року вартість навчання на контрактній формі вже підвищилася майже на 30%, і така динаміка, ймовірно, збережеться і в наступному навчальному році. Він пояснив, що університети змушені закладати кошти у спеціальні фонди, зокрема для виплат працівникам.