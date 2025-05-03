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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Топ-чиновник Індії скасував свою поїздку на парад до Москви

Причиною відмови називають загострення відносин з Пакистаном.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Раджнатх Сінгх

Раджнатх Сінгх / © Associated Press

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх передумав їхати до Москви на військовий парад 9 травня, ставши першим високопосадовцем з-за кордону, який відмовився від участі в заході.

Про це повідомляє India Today.

Рішення Сінгха не їхати до Москви, за даними видання, ухвалене після того, як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді також попередньо скасував свій візит до Росії. Причиною зміни планів називають загострення у відносинах з Пакистаном.

Водночас Індія не відмовляється від символічної присутності на параді. Як уточнює видання, делегацію країни очолить державний міністр оборони Санджай Сет — заступник Сінгха.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич захворіли напередодні поїздки до Москви на парад 9 травня.

Пізніше у партії Smer прем’єра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що його поїздка на парад 9 травня до Москви все ще залишається в планах.

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