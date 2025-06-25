Топ-пропагандист у РФ погрожує відправити "КВК-нівців" на війну за жарт про нього

В РФ хочуть мобілізувати «КВНівців»

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Екс-глава «Роскосмосу», один із топ-пропагандистів Кремля і так званий «сенатор» від окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін різко відреагував на жарт про себе, що пролунав в ефірі «КВН».

Загрозу Рогозін опублікував у телеграм-каналі. Він пригрозив відправити учасників «КВН» на війну проти України.

«До якого військкомату приписані ці два гумористи, мені вже повідомили. Наразі встановлюємо те безталанне чмо, яке їм такі тексти пише. Хлопців на них чекаємо у себе, всьому навчимо, у тому числі почуття гумору. Та й противник у нас „з вогником“, як то кажуть. Тож замість похмурого г*вна, на який перетворився КВН, ми їм дамо справжні КВН — ударні дрони „Князь Вандал Новгородський“, довеземо до переднього краю і побажаємо бойового успіху. А коли повернуться, разом посміємося з їхнього невдалого, несмішного й вульгарного жарту», — пригрозив пропагандист.

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Зазначимо, що сценці космонавт відмовляється летіти у космос, бо в нього з’явилася дівчина. Сам жарт стосувався докторської дисертації Рогозіна. Зокрема коміки пожартували, що дисертація колишнього глави Роскосмосу нібито містить фразу «космос на тьолек не міняють».

Раніше у ГУР повідомили, що Росія посилює інформаційний терор на окупованих територіях.