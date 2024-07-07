Топменеджерка Porsche викинула новонароджену доньку у вікно – фото, подробиці

Її посадили за ґрати на сім з половиною років.

У Німеччині мама викинула новонароджену доньку з вікна, тому що "думала, що дитина зруйнує її кар'єру керівниці у Porsche".

Про це повідомляє Daily Mail.

28-річна Катаріна Йовановіч із міста Лауффен-на-Неккар була визнана винною у ненавмисному вбивстві окружним судом Хайльбронна у середу, 3 липня.

Судді почули, як вона таємно народила вдома 10 місяців тому, 12 вересня, а потім упустила свою маленьку дочку з вікна своєї квартири з висоти 3,5 м на асфальт.

Перелякані перехожі знайшли тіло немовляти з розбитим черепом під балконом Йовановіч та викликали поліцію. Катаріна зізналася у скоєнні злочину на початку процесу у квітні, але не змогла пояснити суду момент, повідомляє ASB Zeitung.

Вона також заявила, що не усвідомлювала, що вагітна. Але її звинуватили у вбивстві та навмисному приховуванні вагітності від колег та сусідів.

Катаріна Йовановіч / Фото: LinkedIn

Прокурори повідомили суд, що Йовановіч вважала, що материнство зіпсує їй кар'єру керівниці юридичного відділу Porsche.

Державна прокурорка Марайке Хафендорфер заявила: "Обвинувачена не була готова відкласти свої життєві плани, особливо своє професійне просування заради дитини. Це було її рішення, коли народилася дитина, і в результаті критерії для засудження за вбивство дотримано".

Адвокати жінки стверджували, що це було швидше за все ненавмисне вбивство, оскільки вона випадково випустила дитину з рук після пологів одна вдома, не усвідомлюючи, що вагітна.

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53-річний адвокат захисту Малте Хоєх сказав: "Це драма, яка торкається особисто мене. Моя клієнтка навіть не знала, що вагітна. Коли вона раптом взяла на руки закривавлену дитину, вона опинилася у винятковій психологічній ситуації. Це був нещасний випадок, вона упустила дитину. Як дитина опинилась на підвіконні, ще доведеться з'ясувати".

Зрештою суд ухвалив менш суворе звинувачення в ненавмисному вбивстві, але ув'язнив її на сім з половиною років, що більше трьох років, яких вимагав захист.

Її команда юристів заявила, що планує оскаржити вирок.

Сусіди розповіли місцевим ЗМІ, що й гадки не мали, що Катаріна чекає на дитину. Один із них сказав: "Ніхто не помітив, що жінка вагітна. Нещодавно вона змінилася і більше з нами не розмовляла. Ми думали, що у неї стрес на роботі".

Нагадаємо, син дізнався, що його мама вбивця після пошуку її імені в Google. Її ув’язнили на 28 років.

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