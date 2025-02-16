Топпосадовці США вирушають до Саудівської Аравії: хто візьме участь у переговорах

Вперше за декілька років мають зустрітися російські та американські посадовці.

Держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо війни в Україні.

Про це пише NBC News із посиланням на слова Віткоффа в ефірі Fox News:

Переговори топпосадовців США та РФ мають відбутися перед запланованою зустріччю президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

"Я їду сьогодні ввечері. Я поїду туди з радником з національної безпеки, і ми будемо проводити зустрічі за вказівкою президента, і, сподіваюся, ми досягнемо дійсно хорошого прогресу", – сказав Віткофф.

Спецпосланець Трампа заперечив, що Україну було виключено з переговорів, але не відповів, чи запрошували українських посадовців.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україну не запрошували на зустріч до Саудівської Аравії.