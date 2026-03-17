Топпосадовець США пішов у відставку через війну з Іраном: що сталося

США

Директор Національного контртерористичного центру США Джо Кент оголосив про відставку, пояснивши своє рішення незгодою з політикою Вашингтона щодо Ірану.

Відповідну заяву він адресував президенту США Дональду Трампу.

У своєму зверненні Кент зазначив, що не може «з чистою совістю підтримувати» війну, яка, на його думку, не була необхідною для безпеки Сполучених Штатів.

«Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни», — наголосив він.

Допис у соціальних мережах.

За словами Кента, нинішній конфлікт суперечить принципам політики «Америка передусім», з якими Дональд Трамп ішов на вибори та які декларував під час свого першого президентського терміну.

Він також заявив, що війна могла бути спровокована зовнішнім тиском і інформаційною кампанією, яка сформувала у США про-воєнні настрої.

Кент нагадав, що під час першої адміністрації Трампа Вашингтону вдавалося застосовувати силу без втягування країни у тривалі конфлікти. Водночас він попередив про ризик повторення помилок минулих воєн на Близькому Сході.

Окремо посадовець згадав власний бойовий досвід і особисті втрати, підкресливши, що не готовий підтримувати подальшу ескалацію.

«Я не можу підтримати відправлення наступного покоління на війну, яка не приносить користі американському народу», — зазначив він.

У своїй заяві Кент закликав президента США переглянути політику щодо Ірану та змінити курс, щоб уникнути затягування країни у новий тривалий конфлікт.

Війна в Ірані — останні новини

Ситуація розгортається на тлі різкого загострення конфлікту на Близькому Сході.

Зокрема, Іран атакував низку об’єктів у регіоні. За даними ЗМІ, під удари дронів потрапили посольство США та готель «Аль-Рашид» у Багдаді, а також нафтові об’єкти, зокрема родовище Маджнун на півдні Іраку.

В Об’єднаних Арабських Еміратах тимчасово закривали повітряний простір через загрозу атак. Також було призупинено роботу великого газового родовища «Шах» після удару дрона, який спричинив пожежу. У Фуджейрі зафіксували загоряння у нафтопромисловій зоні.

Паралельно Ізраїль завдав точкового удару по Тегерану, внаслідок якого, за даними джерел, було ліквідовано одного з ключових військових лідерів Ірану — Гулямрезу Солеймані, командувача організації «Басідж», яка входить до складу Корпусу вартових ісламської революції.

Раніше видання Axios повідомило, що США та Іран проводять таємні переговори. Американський чиновник зазначив, що Арагчі надсилав Віткоффу текстові повідомлення, в яких особливу увагу приділяли припиненню військових дій.