Топпосадовець Великої Британії пішов у відставку через скандал із Епштейном − деталі

Велика Британія / © Getty Images

Морган Максуіні пішов у відставку з посади глави апарату лідера Лейбористської партії Сера Кіра Стармера. Причиною стали звинувачення у його рекомендації призначити Пітера Мандельсона послом у США, що викликало критику серед депутатів партії. Лорд Мандельсон раніше був звільнений з посади посла після того, як з’явилися документи, що свідчать про його контакти з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Про це повідомляє агенство Sky News.

У заяві Максуіні він визнав помилковим своє рішення та взяв на себе повну відповідальність:

“Рішення про призначення Мандельсона завдало шкоди нашій партії, нашій країні та довірі до політики. У цих обставинах єдиним правильним кроком є відійти в сторону”.

Він додав, що продовжуватиме підтримувати прем’єр-міністра та партію, а також підкреслив важливість реформ у процедурі перевірки кандидатів на високі посади.

Сер Кір Стармер назвав відставку Максуіні “чесним рішенням” і подякував йому за внесок у стабілізацію партії та успішну передвиборчу кампанію.

Документи щодо Мандельсона передані міжпарламентському комітету з питань розвідки та безпеки, він заперечує будь-які порушення і вибачився перед жертвами Епштейна.

Раніше повідомлялось, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який ніколи не був пов’язаний з покійним фінансистом, засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, але через нього Стармер ризикує втратити свою посаду.