ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
569
Час на прочитання
1 хв

Топпосадовець Великої Британії пішов у відставку через скандал із Епштейном − деталі

Головний помічник лідера Лейбористів Морган Максуіні подав у відставку через призначення Пітера Мандельсона послом у США на тлі документів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Велика Британія

Велика Британія / © Getty Images

Морган Максуіні пішов у відставку з посади глави апарату лідера Лейбористської партії Сера Кіра Стармера. Причиною стали звинувачення у його рекомендації призначити Пітера Мандельсона послом у США, що викликало критику серед депутатів партії. Лорд Мандельсон раніше був звільнений з посади посла після того, як з’явилися документи, що свідчать про його контакти з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Про це повідомляє агенство Sky News.

У заяві Максуіні він визнав помилковим своє рішення та взяв на себе повну відповідальність:

“Рішення про призначення Мандельсона завдало шкоди нашій партії, нашій країні та довірі до політики. У цих обставинах єдиним правильним кроком є відійти в сторону”.

Він додав, що продовжуватиме підтримувати прем’єр-міністра та партію, а також підкреслив важливість реформ у процедурі перевірки кандидатів на високі посади.

Сер Кір Стармер назвав відставку Максуіні “чесним рішенням” і подякував йому за внесок у стабілізацію партії та успішну передвиборчу кампанію.

Документи щодо Мандельсона передані міжпарламентському комітету з питань розвідки та безпеки, він заперечує будь-які порушення і вибачився перед жертвами Епштейна.

Раніше повідомлялось, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який ніколи не був пов’язаний з покійним фінансистом, засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, але через нього Стармер ризикує втратити свою посаду.

Дата публікації
Кількість переглядів
569
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie