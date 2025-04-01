Торговельна війна: ЄС пригрозив жорсткою відповіддю на мита Трампа

ЄС готовий вжити жорстких заходів у відповідь на можливе введення нових мит США / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз не залишить без реакції можливе введення нових мит США. Якщо президент Дональд Трамп запровадить драконівські тарифи на автомобілі, сталь та алюміній, Брюссель відповість жорсткими контрзаходами.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Bloomberg.

"Ми не хочемо вживати заходів у відповідь. Але якщо знадобиться, у нас є чіткий план, і ми його застосуємо", – наголосила фон дер Ляєн.

Реклама

За словами голови Єврокомісії, Брюссель розглядає дзеркальні заходи – введення тарифів на товари зі США, якщо Вашингтон запровадить 25%-ві мита на європейські автомобілі та металопродукцію.

Зокрема, Європейський Союз уже підготував список американських товарів, які можуть потрапити під обмеження на суму до 26 мільярдів євро.

Фон дер Ляєн підкреслила, що сила ЄС полягає не лише у торгівлі, а й у технологіях. Вона нагадала, що американські технологічні гіганти значною мірою залежать від європейського ринку.

"У Європи багато карт – від торгівлі до технологій. Але ця сила також базується на нашій готовності застосовувати жорсткі контрзаходи", – заявила вона.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 25% тарифу для всіх автомобілів, які будуть імпортуватись до США з інших країн.