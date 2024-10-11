Торнадо, повені й перші жертви: ураган "Мілтон" накрив Флориду (фото)

Через ураган "Мілтон" загинуло щонайменше 10 людей, ще мільйони осіб лишилися без електрики.

Про це пише Reuters.

Наразі інтенсивність вітру зменшилася, проте місцеві жителі потерпають від повеней та торнадо, які виникли через ураган.

Попри це, шторм не викликав катастрофічного підйому морської води, якого побоювалися. За інформацією губернатора Рона ДеСантіса, штату вдалося уникнути "гіршого сценарію". Однак, за його словами, збитки все ж є значними та викликають занепокоєння.

Фото: Associated Press

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас на брифінгу в Білому домі заявив, що наразі є інформація про 10 загиблих через торнадо.

Ураган "Мілтон" також утворив щонайменше 125 торнадо, викликав дощі та штурмові хвилі — у штаті виникли масові повені. Вода подекуди затоплює будинки.

Фото: Associated Press

У середу, 9 жовтня, урагану присвоїли 3 категорію, тоді максимальна швидкість вітру сягала 160 кілометрів на годину. За шкалою ураганного вітру Саффіра — Сімпсона, 3 категорія означає, що очікуються руйнівні наслідки, включно зі зруйнованими дахами міцних будинків, вирваними з корінням деревами та відсутністю електроенергії та водопостачання протягом кількох днів або тижнів. Наразі ураган знизив свою активність до 1 рівня.

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